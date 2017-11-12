畫教堂、話公東 親子體驗「台東學」

公東教堂建築灰色低調，卻有顯眼的彩色玻璃，有美學上的突出效果。（記者黃明堂攝）

2017-11-12 14:04

〔記者黃明堂／台東報導〕200多位民眾今天在公東高工教堂裡裡外外，從自己的角度畫下這棟57年的老建築；校長藍振芳親自為小朋友們講外國神父來辦學，讓台東人拿到16面世界金牌的故事。

這是立委劉櫂豪推廣「台東學」的第一頁，透過寫生比賽，鼓勵台東人認識在地人文，他從細雨綿綿的校外進到學校，卻見涼爽無雨，民眾得以在草皮、水泥地上作畫，也算天公作美！

公東教堂灰色系的清水模建築低調樸實，但在4樓教堂的牆面，卻鑲著鮮艷的彩色玻璃，藍振芳向小朋友們說，這正是美學上的巧妙之處，灰色象徵著修道者的簡約，局部彩色彰顯了信仰的光彩！聽了故事，很多小朋友努力在眼觀之後，也進入內在意境，表現在畫紙上。

藍振芳說，這是教堂與教學的綜合建築，創建之初，是台東地平線上最高的建築，技藝精湛的外國老師到這裡教木工，台東的孩子認真學習，在世界技藝競賽打敗所有國家，建築雖已斑駁，但學生的光芒到今年還在閃耀。

現場不少爸爸媽媽們陪著孩子作畫，一位父親說，乍看建築，確實難以跟美畫上等號，但細細品味，又聽種種故事，感受完全不同。

劉櫂豪說，公東教堂是非常重要的建築物，透過寫生比賽，讓更多人了白冷會在台東作育英才的故事，他希望持續推廣「台東學」，透過畫畫、書寫、攝影等多種模式，讓台東人了解在地故事。