最有人情味的田中馬 1.5萬選手雨中進補

最有人情味的田中馬拉松來了，田中鎮民準備烤乳豬犒賞跑者。（記者陳冠備攝）

2017-11-12 11:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣跑者年度盛會，「2017台灣米倉田中馬拉松」今日清晨6點20分在大雨中開跑！今年吸引來自海內外超過10個國家約1.5萬名選手報名參賽，不過天公不作美頻下雨，不少跑者還穿上雨衣或撐起雨傘競賽，但是熱情的田中小鎮居民仍準備水果、烤乳豬等琳琅滿目的補給品，要讓跑者留下最難忘的人情味。

大雨不斷，路邊加油團穿起雨衣，不斷為選手擊掌加油打氣。（記者陳冠備攝）

人氣破表的田中馬拉松邁向第6屆，已經連續5年獲為最具台灣人情味的熱門賽事。田中馬拉松賽道多元，沿途可飽覽彰化八卦山、八堡圳與濁水溪平原秋稻等景色，另外還有由數千名田中鎮名組成的「吃到飽」加油補給團，成為選手們最為稱道的特色。

天公不作美，不少選手穿雨衣、撐雨傘跑步。（記者陳冠備攝）

彰化縣長魏明谷、田中鎮長謝文賢、立委陳素月、王惠美、林麗蟬、田中鎮觀光發展協會理事長鄭宗政等地方民代士紳，今日一早齊聚田中鎮龍江紀念文化園區為這場賽事鳴槍起跑。會場中還有人Cosplay復仇者聯盟、日本動漫 Love Live！、福音戰士中的經典人物，為活動增采。

雨勢不斷，參賽者穿起雨衣向終點前進。（記者陳冠備攝）

魏明谷表示，田中馬拉松展現田中人的熱情以及好客，一年比一年還難報名，今年更只有1/4的中籤率，感謝所有跑者認同以及愛好田中馬拉松，也呼籲今日陰雨不斷，跑者要注意自己的身體狀況以及交通安全。

來自桃園的4名參賽者，裝扮美國動漫英雄、鷹眼、超人；雷神與美國隊長，在大雨中參與競賽的樂趣。（記者陳冠備攝）

來自桃園的四名參賽者，首度參賽，為了回應田中人的熱情，決定扮演「復仇者聯盟」與民同歡，雖然大雨不斷，仍然跑得相當盡興；來自彰化的陳美潔表示，報名多次終於抽到籤，即使下大雨也要跑完，加油團也跟著我們一起淋雨加油，覺得很感動，尤其來準備烤山豬等料理，真的很熱情，人情味名不虛傳。

田中馬跑者越跑越開心，看到鏡頭還開心跳起來。（記者陳冠備攝）

大會醫護站表示，今天氣溫陰涼約22度，截至10點前有2名參賽者身體有熱衰竭現象，已送往仁和醫院進一步檢查，暫無大礙；大會指揮站表示，今年賽事陰雨不斷，賽道造成積水，有數名跑者不熟悉路況，滑倒扭傷，已送往員榮、仁和等醫院進行治療。

田中馬拉松趁雨勢稍停，脫下雨衣，倘佯黃金稻浪。（記者陳冠備攝）