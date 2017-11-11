認識東港七角頭 遊客體驗畫上家將臉譜

國發會發掘東港七角頭的文化底蘊，推動小旅行，也讓遊客前來體驗家將的畫臉。（記者陳彥廷攝）

2017-11-11 19:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國家發展委員會（簡稱國發會）推動「設計翻轉、地方創生」計畫，以素有「家將窟」稱譽的東港鎮作為示範地點，今天導覽人員帶著來自全台的遊客體驗東港特有文化，還到已立廟近百年的東港開基共善堂體驗家將的畫臉。

東港迎王與東隆宮和七角頭緊密連結，因儀式遵守古禮，加上角頭轎班世襲制，現位列國家無形文化資產，其中碩大王船在街頭巡安遶境和沙灘上燒化昇天等，是每3年1科宗教盛事的代表印象，國發會現階段的「認識東港」由成大研究發展基金會執行，今天就帶著遊客從東港七角頭出發。

東港共有下頭角、頂頭角、下中街、崙仔頂、安海街、頂中街及埔仔角等七個角頭，成大研究發展基金會博士王泓斌表示，從信仰中心東隆宮，再到七角頭公廟沿著延平老街直到海邊的鎮海宮，就可看出東港的聚落發展脈絡，「七角頭」為認識東港以及東港迎王的起點。

小旅行走訪東港鎮內的最老牌「什家將」，共善堂目前的家將臉譜畫師潘品聰年僅27歲，他從小六開始，被長輩畫上臉譜，但現在成共善堂專屬畫師，經驗豐富的他，為遊客畫上半張臉譜，他說，東港鎮刑府千歲開基在共善堂，家將團可說是鎮內最早，技法也從4色化簡為繁，調出五顏六色畫上臉譜，有時2點就要為出團的家將開臉，共有10數張臉譜，但遊客臉上除省略細節，並只畫半張臉，遵守家將臉譜不能外流傳統。

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