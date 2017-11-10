竹南工廠屢屢偷排污水 環保局：派人夜巡揪兇手

2017-11-10 22:42

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市、竹南鎮附近工廠林立，但常有不肖業者偷排放廢水，日前才傳出頭份尖豐橋下遭附近工廠排放廢油，最近竹南鎮國泰路靠近獅山的排水溝，又被民眾踢爆有工廠排放白色污水，空氣中還飄散刺鼻臭味，擔心有害污水會隨溝渠進入農田，危害生態及作物。苗栗縣環保局說，已派人值夜巡守，揪出排污源頭。

日前有民眾在臉書「竹南大小事！」PO出幾張照片，指稱國泰路近獅山的排水溝內被排放乳白色的廢水，空氣中也飄散刺鼻的酸臭味。當地居民痛批，附近工廠都趁傍晚5點過後開始排放廢水，入夜後更加猖狂，但等到白天就不再排放，以致每次向環保局檢舉都無法立即蒐證。居民擔心，工廠附近都有住宅區及農田，廢水經排水溝流入灌溉溝渠，恐污染農地及溪流。

除了污水威脅，竹南鎮靠近竹圍附近居民也說，最近深夜空氣都瀰漫強烈的豬屎臭味，懷疑附近豬寮趁夜未處理豬屎就偷偷排出，不但污染空氣，也恐怕會破壞中港溪出海口的生態。

居民質疑，不肖業者都是趁夜間非法排污，但公部門晚上都下班了，要檢舉也找不到門路，每次都只能事後蒐證，但都未能查到明確非法行為，最後就不了了之，讓居民飽受環境污染之苦。

環保局水質保護科科長劉正祥說，國泰路溝渠遭人排放白色污水，接獲通報第一時間就有派人去稽查，疑似是附近有工廠正在粉刷牆壁，油漆染料流進水溝，但現場水質檢驗都無問題。

不過，劉正祥也強調，最近陸續接獲水污染檢舉案件，環保局已持續派人於深夜或假日不定時稽查，若有確切非法排污事證，將依污染程度依法最高可罰60萬元。