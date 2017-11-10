台南市里鄰大瘦身 合併誕生76個新里名

台南市里鄰編組，市府完成核定程序於今天公告。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-10 16:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市里鄰編組由752里調整為649里，1萬4730鄰調整為9660鄰，市府完成核定程序，並方今天完成公告，部份里鄰合併取新里名，明年將有76個新里名「誕生」，不乏人文歷史意味。

752里減為649里 明年分兩階段實施

民政局今天公布里鄰編組核定，全市649里配合戶政系統於107年分兩階段實施，第一階段107年1月29日實施，有515里，但如果牽涉到里新的命名，戶政系統未建置的，就會在第二階段107年4月30日實施，則有127里。另外，為配合全市里鄰全盤檢討及整編，鄰長任期比照里長法定任期，依原有區域執行職務至107年12月24日止。

民政局長陳宗彥說，這次里鄰整編，通訊地址不會更改，市民的權益也不會受到影響，市府將協助完成相關資料變更，並主動通報相關機關知悉台南市里鄰整編資料變動。

無須更換門牌 駕照權狀仍有效力

至於身分證、戶口名簿、門牌，戶政事務所將排定時程到里內，現場為市民的身分證以標籤方式標註新里鄰及改註戶口名簿，市民也可直接到戶籍地戶政事務所標註。此外，因為這次整編地址沒有改變，所以無須更換門牌。駕駛執照、行車執照、土地權狀、建物權狀、公司登記、商業登記、工廠登記，這類證件於里鄰整編後仍有效力，不會影響市民的權益。

由於里鄰整編，將有76個新里名，例如，新營區「永平里」，即是現行延平里、好平里、永生里整編後，經3名里長溝通協調，由各里的名稱各取1字命名為「永平里」，有永遠平安意涵。

鹽水區「津城里」，是福得、三生、武廟里，定取古月照「津城」二字為名，「月港里」是由中境、水仙、水正里，取月津港「月港」二字為名。

後壁區「長短樹」里有人文味，則是平安、頂長、仕安里整合，因為在清代，平安里、頂長里及仕安里，同屬下茄苳北堡長苑樹庄（葯店口、頂長短樹、下長短樹），光復後才劃分為平安村、頂長村及仕安村3村，尊重里長意願，整編後以「長短樹」命名。

陳宗彥說，里鄰整編除可統合跨域治理問題、合理分配資源、均衡基層人員服務能量，每年節省市庫預算1至2億元，更可用於促進地方發展。

詳情可點閱台南市民政局網站臺南市里鄰編組及調整專區查詢。

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