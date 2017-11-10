中市客家民俗工藝文化學術研討會 國內外專家學者齊聚交流

2017-11-10 16:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府客家事務委員會今天在東勢高工舉辦「2017年台中客家傳統民俗與工藝文化學術研討會」，30位國內外研究客家領域的學者進行交流。市府秘書長黃景茂表示，客家文化為台中重要資產，期盼透過研討會豐富「台中學」的價值與意義，讓台中文化更多元。

台中市客委會為提倡客家傳統民俗節慶研究，厚植客家工藝文化知識體系，舉辦台中客家傳統民俗與工藝文化學術研討會，市府秘書長黃景茂、客委會主委劉宏基、石岡區長高文生、東勢高工校長劉福鎔、市議員蘇慶雲服務處代表、行政院客家委員會官員、市政顧問劉坤增等人均出席。

黃景茂表示，客家文化為大台中重要的資產，涵蓋伙房建築、新丁粄節、巧聖仙師及鯉魚伯公信仰等特色，而族群文化、傳統民俗工藝及大埔客語更是台中市客家文化三大重要主題，希望透過研討會為台中學注入一股新的力量，強化並豐富推動台中學的價值與意義，讓兼容並蓄的多元文化匯集大台中。

客委會主委劉宏基表示，今年研討會有別以往以「大埔客家」為主題，而是以「傳統民俗」與「工藝文化」為主軸，並以「多元客家研究主題」、「匯聚國內外優秀客家研究學者」、「多元豐富大埔客家書籍、產業文化與客家手染工藝」為三大亮點，期望透過研討會建構客家知識資料庫，也讓更多人認識台中獨特的大埔客家文化。

研討會邀請來自美國、馬來西亞與中國大陸等國內外近30位學者進行精彩的專題演講、論文發表及交流，總計發表約18篇論文，針對「客家與族群文化研究」、「傳統民俗與工藝研究」與「大埔客家文化研究」等主題進行深度及廣度的探討。

現場並展示大埔客家產業文化與客家手染工藝、歷屆大埔客家文化學術研討會成果等，吸引專家學者與民眾一同閱覽、交流，希望藉由展現客家研究豐碩成果，深耕與豐富台中學內涵，並創造工藝新價值，盼讓中部大埔客家和全球客家學術文化接軌。