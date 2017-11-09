高市消防猛男健力賽 首見女性隊員參加

消防局科員周佩儒現場報名參賽。（記者洪臣宏攝）

2017-11-09 17:01

〔記者洪臣宏／高雄報導〕為強化體能，高雄市仁武消防分隊隊員王保勝今天舉辦健力賽，邀請舉重金牌選手陳士杰、謝偉軍等人指導，今年開放全國打火兄弟參加，消防猛男雲集，成績大爆發，且首見3名女隊員挑戰，歡呼聲四起，沖淡濃厚的陽剛氣息。

消防健力賽在仁武消防分隊登場，17名男姓、3名女性消防人員參加，有新北市、桃園市、南投縣選手共襄盛舉，比賽項目有深蹲、臥推、硬舉三項，邀請奧運國手陳士杰、全運會9連霸謝偉軍等舉重好手現場指導。

主辦人王保勝表示，今年開放全國打火兄弟參加，成績大爆發，比去年進步很多，且有周佩儒、林羿萍及吳意如3名女性同僚參加，很開心健力運動逐漸推廣開來。

王保勝原本熱愛鐵人三項，有感於消防人員常常得從事搬運病人等扛重活動，但常訓都是跑步、20公斤槓鈴臥推等使用較輕力量項目，且常聽到學長有腰椎受傷等職業傷害，因而決定推廣健力強身健體，邀請正興國中舉重隊教練黃德峯義務教導，仁武消防分隊的25名隊員人人參與練習。

吳意如今年1月從特考班結訓分發到仁武分隊，剛報到學長就建議她練習，沒想到練出興趣，現在只要上班就會練上兩小時。救災救護指揮中心科員周佩儒原本是到場加油打氣，一時技癢現場報名，大秀平常練習的肌肉，與大家相約「健康快樂退休」。

王保勝強調，這場健力賽不以測驗為導向，而是以教學為主，希望來年能有更多好手一起切磋。

相關影音