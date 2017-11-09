東北風影響 北東4縣市豪、大雨特報

受到東北風影響，氣象局在下午3點50分針對宜蘭地區發布豪雨特報，另外基隆市、新北山區、花蓮縣也持續發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

2017-11-09 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕受到東北風影響，氣象局在下午3點50分針對宜蘭地區發布豪雨特報，另外基隆市、新北山區、花蓮縣也持續發布大雨特報。

中央氣象局表示，受到東北風影響，宜蘭縣有局部大雨或豪雨機率，基隆北海岸、花蓮地區及新北山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意短時強降雨，防範雷擊及強陣風。