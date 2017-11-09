十八尖山、虎林及新竹棒球場 竹市YouBike增3處

新竹市YouBike又新增十八尖山、虎林棒球場和新竹棒球場3個站點。（記者洪美秀攝）

2017-11-09 15:17

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府交通處今天再啟用自行車公共運輸系統YouBike十八尖山、虎林棒球場、新竹棒球場等3個站點，目前竹市的YouBike建置已遍佈3區，使用人次也突破155萬，目前竹市已有44站、1100輛自行車，將帶給市民更便利的綠色經濟循環。

新竹市府交通處表示，新的YouBike3站點，地點選在具運動休閒特色的十八尖山、新竹棒球場、虎林棒球場，未來民眾可利用YouBike前往運動，周邊居民也可利用YouBike往返市區，此次也結合環保局「騎YouBike送綠點1000點」活動，鼓勵民眾騎微笑單車到指定通路購買綠色商品，打造低碳永續城市，為環保愛地球盡心力。

其中十八尖山是市民運動休閒的重要寶山，市民可騎乘YouBike為登山做好熱身準備；此外，就讀於鄰近的新竹高商學生，也能騎YouBike滿足通勤通學的需求，另新竹棒球場、虎林棒球場站點，也都具有休閒運動功能。

新竹高商學生曾多次反映，上下學交通工具的選擇不多，非常期盼YouBike能在校園周邊增設站點，如今十八尖山的站點啟用，上下學交通方便許多。

此外，環保局也配合3個新站點啟用，從10月20日起推出全國首辦騎YouBike送綠點1000點活動，預計贈送200萬點，活動開始20天，已送出1萬6000點，只要在指定通路消費即可集1點，週六、日會員日點數10倍送，每100點可以折抵1元，在合作通路可兌換綠色商品或折低綠色消費，邀請市民來體驗綠色消費新主張。