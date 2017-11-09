好膽來挑戰！ 十三行開放18米高透明時光空橋

十三行博物館透明時光空橋，高達18米，站在上面可俯瞰1樓的考古探坑，讓人又愛又怕。（十三行博物館提供）

2017-11-09 13:29

〔記者葉冠妤／新北報導〕想走天空步道不用跑老遠，新北市十三行博物館就有！自即日起，十三行高達18米、長達15米的透明時光空橋重新開放，可從4樓俯瞰1樓的考古探坑，令人又愛又怕，好膽你就來！

十三行博物館館長陳春蘭表示，十三行博物館建築由知名建築師孫德鴻設計，曾獲台灣建築獎首獎、遠東建築獎首獎，以及國家建築金獎首獎等殊榮，建築的構想來自於考古發掘及先民乘船渡海來台的意念，藉由三組不同型態的建築群，分別表達山與海、過去與現在，並以真實透心的材質，如清水混凝土、砂岩及老化的金屬板所構成，特殊外觀常吸引遊客駐足拍照。

陳春蘭表示，位於博物館頂樓的透明空橋，之所以取名為「時光空橋」，是讓觀眾從現在的十三行遺址開始，隨著腳步移動往下觀看距今1800至500年前的十三行遺址考古探坑，空橋盡頭，正對觀音山的清水混凝土牆，直指6500至4500年前的國定大坌坑遺址，深具歷史意義。

陳春蘭說明，3年多前博物館把時光空橋鋪設成3D大坌坑考古探坑地景，當時頗受民眾歡迎、走踏頻繁，因鋪設的3D地景已老舊，館方決定讓隱藏地景下的玻璃地板重見天日，歡迎民眾走一趟時光空橋，感受時間的流動與深邃。