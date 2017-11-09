卡式錄音帶掀復古風！ 全球大咖歌手齊推卡帶專輯

卡式錄音帶吹起復古風潮，許多美國、日本的歌手都推出復古的卡式錄音帶專輯，就連台灣歌手也跟上這次潮流。（圖擷取自Instagram）

2017-11-09 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕卡式錄音帶（簡稱卡帶）吹起復古風潮，許多美國、日本的歌手都推出復古的卡式錄音帶專輯，就連台灣歌手也跟上這次潮流。

綜合媒體報導，隨著數位音樂時代的來臨，實體CD的銷售每況愈下，而在CD之前的卡式錄音帶更是早已銷聲匿跡，但是近年來復古風潮掀起一陣流行，先是黑膠唱片突然崛起，不斷復刻發行，最近卡帶也成為復古風的生力軍，在全球掀起一陣旋風。

根據調查機構尼爾森音樂（Nielsen Music）的數據顯示，美國卡式錄音帶2016年的總銷售量為12.9萬卷，相較於前年成長74%，而且這項數字仍在2017年繼續成長，目前已經超過去年的銷售量。

美國許多知名歌手，包括小賈斯汀（Justin Bieber）、威肯（The Weeknd）、 阿姆（Eminem）等超級巨星都推出卡式錄音帶專輯。日本最近也吹起這股旋風，許多樂團都先後推出卡式錄音帶專輯，台灣知名團體S.H.E也宣布將推出復刻紀念卡帶組《小時帶》，慶祝成軍16年。

製作獨立音樂的里卡德（Lee Rickard）表示，音樂在卡式錄音帶聽起來就是不同，有時可以聽見音樂最初的聲音，而且它是有形的，價格更是便宜的像一杯咖啡一樣。

美國卡式錄音帶2016年的總銷售量為12.9萬卷，相較於前年成長74%，而且這項數字仍在2017年繼續成長，目前已經超過去年的銷售量。（圖擷取自S.H.E官方臉書）