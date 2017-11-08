大安濱海堤頂自行車道啟用 海線新景點

大安區濱海堤頂自行車道8日完工啟用，可盡覽海天美景。（記者張軒哲攝）

2017-11-08 15:41

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大安區濱海堤頂自行車道今日完工啟用，市議員吳敏濟宣布爭取擴大龜殼生態公園，成為台中市的亮點公園，盼以自行車道串連沙雕美術館、濱海樂園、媽祖文化園區、龜殼生態公園、大安水蓑衣生態園區、南埔鷺鷥林，實現市長林佳龍的南高美、北大安願景，帶動偏鄉觀光。

台中市大安區濱海生態豐富，是學童戶外教學好去處。（記者張軒哲攝）

近年自行車運動蔚為風潮，沿著大安堤頂自行車道騎乘，可盡覽海天一色與風車落日之美。觀光旅遊局指出，本次啟用的自行車道是由吳敏濟提案通過，A段位於溫寮2號海堤上，北起媽祖文化園區，南至溫寮溪北岸的紅樹林生態園區及溫寮漁港；B段位於頂龜殼海堤上，北起溫寮溪南岸的龜殼生態公園，南至海堤土地公，合計長2公里，工程經費2200萬元，為雙向的自行車道。後續還有6公里海堤，將分2、3期興建堤頂自行車道。

大安區濱海堤頂自行車道沿海堤而行，景致優美。（記者張軒哲攝）

吳敏濟指出，盼能將堤外濕地以及溫寮漁港北邊的紅樹林生態區，一併納入龜殼生態公園範圍內，升格為台中市的亮點公園，爭取常態性的經費挹注。

龜殼里長洪正義及海墘里長王勝宗皆表示，大安生態條件豐富，有濱海落日美景，經過整體規劃後，可蛻變為海線旅遊新亮點。海墘社區螃蟹達人涂進興表示，堤頂自行車道海堤外潮間帶，到溫寮漁港北側的紅樹林生態區有30餘種螃蟹，是一座豐富的戶外生態教室。農業局科長徐宏銘指出，將請專家學者共同研究，營造更好的環境生態。