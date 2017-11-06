桃市教育局遲發學生證 逾7千人搭車沒優惠

桃園市高中職、國中小的學生證均與電子票證結合，搭車有75折優惠。照片人物與新聞內容無關。（記者陳昀攝）

2017-11-06 21:16

［記者陳昀／桃園報導］桃園市高中職、國中小的學生證均與電子票證結合，市議員呂林小鳳指出，至今有7000多名新生還未領到新證，但舊學生證優惠只到10月底，學生通勤少了75折乘車優惠。教育局今天緊急要求悠遊卡公司把學生證全數送到，預計明早驗收、下午發放，週五前所有學生都能領到新卡；教育局表示，11月1日至8日學生在非假日乘車的價差，精算後會在月底前透過學校發還現金。但據記者查證，其中近6000張早在10月底就送到教育局，卻遲遲沒驗收。

呂林小鳳指出，學生證可結合悠遊卡或一卡通功能，學生搭乘公車可享75折優惠，對通勤學生來說很便利，但畢業生升學後，舊的學生證優惠僅到10月底，卻有不少新生至今還沒領到新證，搭車一趟18元，每天來回價差也有9元，累積之下仍相當可觀，要求教育局說明原因及補償方案。

桃園市教育局長高安邦答詢時說，因為悠遊卡公司今年承接台中市業務，忙不過來，造成延宕，且部分學校太晚呈報資料。但呂林小鳳認為這不成理由。

記者事後追問教育局發現，目前有7330位學生尚未領到卡，但其中5836張新卡，悠遊卡公司明明10月下旬就已送到教育局，是因為教育局未驗收而沒發放，且悠遊卡公司與市府的合約期限是11月20日前送到，悠遊卡公司已如期履約，另外1494張因校方資料晚交而延宕的卡片，今天下午也已送到教育局。

為何遲遲沒有驗收？教育局人員解釋說，因為一直沒有收到悠遊卡公司的報請驗收單，但致電悠遊卡公司又說已經發文，一來一往間時間就被拖延。面對記者詢問責任是否歸屬為悠遊卡公司，教育局人員不願明確回應，最後記者致電高安邦詢問，他說，悠遊卡公司仍應保留時間給教育局驗收，但詳細情形他不清楚。