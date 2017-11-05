穀稻秋聲山谷音樂會 魏如萱首次回鄉演出

富里鄉永豐村的山谷音樂節「穀稻秋聲」，富里的女兒魏如萱邀扶養她長大的88歲阿嬤上台一起合照，讓阿嬤好高興。（記者花孟璟攝）

2017-11-05 20:03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮「米鄉」富里鄉有好吃的富里米，還有熱情農民自發舉辦的「穀稻秋聲─富里山谷草地音樂節」，今天傍晚由「娃娃」魏如萱唱壓軸，這也是她第一次回故鄉唱歌，還有88歲撫養她長大的阿嬤、親人在台下看她唱歌！

花蓮富里鄉橫越海岸山脈往台東，省道台23線公路上有個小村莊富里鄉永豐村，鱉溪的溪水緩緩流過山谷，稻子們隨著秋風搖曳，這麼美的風景，讓受邀來演唱的樂團、民眾都忍不住猛按相機快門。

由在地農民發起的「穀稻秋聲山谷音樂節」，今年邁入第3年，活動在富里鄉永豐舊糖廠舉行，今年主題「富里日常」，活動在稻田旁搭起「農村舞台」，裝飾品還是稻草束，雲霧繾綣的海岸山脈成為舞台背景，音樂配美景美不勝收！活動邀請莫言&Lamit樂團、黃建為、林生祥、董事長樂團；5日請來幫助樂團、詹森淮、脆樂團、魏如萱輪番開唱。

發起音樂會的富里鄉青農鍾雨恩，曾獲農委會「十大青農」，他說，穀稻秋聲的籌備團隊有種稻的、賣米的、做豆腐的、農村體驗的、開民宿的，籌備團隊也從第1年的11個人，到今年已增加到20人，因為大家都想讓故鄉更美好，而一起努力打拚，讓富里被看見，感覺真的很棒！他說，今年最棒的是終於邀請到「娃娃」魏如萱回故鄉表演。

今天傍晚唱壓軸的歌手魏如萱，老家就在花蓮富里鄉，她的阿嬤、爸爸媽媽、阿姨親友及同學都來看表演，她除了演唱包括「好嗎」等多首歌曲，還邀台下歌迷一起合唱，氣氛超嗨；演出的最後，魏如萱88歲的阿嬤也被邀請上台亮相。讓阿嬤直說「今天好開心」！

魏如萱感性地說，這場音樂會多虧一群可愛的農民，「謝謝他們的努力」，才讓大家知道，在花蓮往台東的路上，有一個地方叫做富里鄉。