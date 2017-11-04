虎尾毛巾節登場 今年設台日交流館

虎尾毛巾節今天登場，現場展示各家業者的文創產品。（記者黃淑莉攝）

2017-11-04 16:36

［記者黃淑莉／雲林報導］2017年虎尾毛巾節今天在虎尾中正國小對面的巾都廣場登場，現場有雲林在地多家毛巾業者展售各家創意毛巾產品，不同於往年，虎尾鎮公所在現場搭設「台日國際交流主題館」讓遊客體驗，明天還有一元競標、街頭藝人等精彩表演。

虎尾現有毛巾工廠70家，佔全國3分之1，毛巾產量佔全國總產量90％，虎尾鎮長林文彬指出，這幾年業者結合文創，推出蛋糕、水果等毛巾產品，且有客製化產品，深獲消費者肯定，且讓台灣毛巾揚名海外。

虎尾毛巾節今年第5年舉行，規模一年比一年大，今年與日本群馬縣桐生市業者合作交流現場特別設置台日交流館，展出各樣合作成果及精緻產品，讓大家看到業者的各項文創產品。

雲林縣長李進勇指出，當年虎尾毛巾業者因為中國反傾銷關係面臨空前危機，業者們不屈服、自立自強，在第一屆毛巾節中看到強烈企圖心，更讓中央政府注意及對國內業者更多保護。

李進勇說，毛巾節一年比一年規模更大、內容充實，今年更與日本交流，這不僅是一件了不起的成就，也代表虎尾毛巾業者要踏入國際，呼籲大家多多使用虎尾毛巾支持在地產業，也學習業者們在困境中不要氣餒要奮力向前，自助而後人助。

林文彬表示，毛巾節活動為期2天，只要在毛巾產業區消費滿300元即可參加摸彩，明天在活動空檔將舉辦一元競標，歡迎大家來參加。