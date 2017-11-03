甜點店面交受阻直播嗆北捷 「哈打奶奶」臉書悄悄關了...

甜點業者「哈打奶奶」先前砲轟北捷不給面交惹得一身腥，目前臉書粉絲業已悄悄關閉。（合成圖，左擷取自業者臉書，右為資料照，記者鍾泓良攝）

2017-11-03 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕甜點業者「哈打奶奶」先前與顧客約在捷運站面交，但因此舉會觸犯《大眾捷運法》第50條「禁止在站內交易」規定，因此遭到捷運人員勸阻，業者心有不甘，回去後開臉書直播怒嗆北捷說「遭到暴力驅趕」、「要衝撞現有體制」等等，大批網友看不下去，痛批業者違規還敢大聲，狂被各方人士打臉，如今有網友發現，「哈打奶奶」的臉書已悄然關閉。

惹出怒譙北捷風波的甜點店「哈打奶奶」臉書遭網友發現已經悄悄關閉。據《蘋果》致電詢問，店家坦承暫時不會使用臉書，顧客如果有需要，可以致電或參考官方網站。

部落客「廣告小妹」稍早前也在臉書上分享，表示雖然店家態度真的不對，但很多人沒有到這間店造訪過，只因為情緒暴漲就狂給1顆星，對於這樣的做法也不予以苟同。但仍勸戒：「做錯事情不要緊，趕緊認錯（誰不犯錯？）別再三直播，挖洞給自己跳。」

雖然「哈打奶奶」臉書關了，但有網友找到老闆娘另外開設的粉絲頁「蛋糕很久，屎則是一下就出來了」，該網友留言說：「她到現在還是真心不覺得自己錯喔……她其實有另外開粉專，可能用來吵架用（？）」