網購貨到付款遇爭議 交部：可向貨運宅配業者反映

2017-11-03 15:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕近年來，民眾透過臉書、Line網路廣告進行購物逐漸增加，部分賣家利用貨運宅配業者，所提供貨到付款附加服務，寄送與民眾訂購商品不符或明顯瑕疵貨品。交通部表示，日前已與業者開會並獲共識，除要求貨運宅配業者，依據汽車運輸業管理規則第118條規定，確實於貨物配送單，填寫託運人公司及商業登記完整名稱、地址、電話等資料外；同時請業者加強過濾信譽不佳託運人，落實源頭管理，維護消費者權益。

日前有民眾於公共政策網路參與平台，連署「建請主管機關重視FACE BOOK（臉書）購物詐騙一案，研議如何防制與作為」提案，交通部今日表示，行政院消費者保護處已於106年7月17日召開「研商宅配、超商業者提供寄件人資訊，及建立貨到付款退款機制可行性」會議，除責成公路總局督導各大貨運宅配業者，確實依規定於運送貨品配送單應記載託運人的姓名、住址及電話，以供受貨人識別外，並請業者研議建立貨到付款退款機制，或暫時保留爭議條款的緩衝機制可行性，以有效維護網路購物消費者權益。

交通部表示，消報處會議結論，已由各大貨運宅配業者納入於託運契約條款修訂，公總也已函請業者加強過濾信譽不佳託運人，落實源頭管理，以減少爭議。

交通部呼籲民眾進行網路購物交易，應慎選商譽良好的電子商務平台交易，以降低蒙受詐騙風險並維護自身消費權益；若碰上貨到付款消費爭議案件，可向負責運送的貨運宅配業者反映，相關業者將配合協助轉知託運人，辦理退貨及退款事宜，如需進一步協助者，可向公路總局各區監理所站尋求協助。