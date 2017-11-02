台中電廠改善空汙 2026年減排33％

2017-11-02 21:02

〔記者黃佩君／台北報導〕為減少台中電廠空汙排放，經濟部長沈榮津今與環保署長李應元親自赴台中督導。沈榮津表示，未來改善計畫分短中長期，預計到2026年整體排放量會比去年減少達33%，目前已經著手投資93億進行部分機組的空汙防制設備升級，預計2020年完成；之後也會將露天儲煤場室內化、新設天然氣機組等，總共將投資達1500億，希望電廠及產業雙管齊下，改善台中空汙。

沈榮津表示，經濟部將確實執行台中電廠空污改善計畫工程，以及行政院「14+N空氣污染防制策略」，並要求所屬能源局、工業局與台電積極規劃並確切執行各項改善措施，務必要有效達成空汙防制效果。

他也強調，台中電廠裝置容量占台電供電系統的19%，是非常重要的火力電廠，但經濟部會致力於兼顧穩定供電及有效提升空污防制

經濟部強調，目前已責成台電著手進行台中電廠空污改善措施，分為短、中、長期三階段執行，預估到2026年整體空汙排放量將比去年減少約33%。短期措施為空氣品質不良期間執行降載，減少該廠燃煤機組發電，並投資92.69億元進行一到四號機既有空汙防制設備改善及升級，預計2020年完成。

中期措施則為進行5到10號機空污防制設備改善及升級，預估投資金額超過130億元；此外，也投資140億元將露天儲煤場室內化，預定2022年及24年完成。長期則投資1181億元，規劃於台中電廠新設2部燃氣機組及天然氣接收站，預訂於2025年商轉。

除台中電廠改善排放外，經濟部也強調將積極辦理行政院「14+N空氣污染防制策略」，工業局及能源局積極規劃工業鍋爐改善措施，並且與環保署等相關部會共同推動空氣品質改善工作。

經濟部目前也規劃在明、後年針對使用煤或重油等汙染性較高的工業鍋爐，補助業者改用天然氣等低汙染性燃料，補助項目包含汰換鍋爐設備、燃燒器及相關燃燒控制系統，補助上限單爐最高為50萬元。

沈榮津說，經濟部與環保署及地方政府合作共同推動空氣品質改善工作，加強督促所屬單位與台電積極投入空氣汙染防治措施與設備，並降低燃煤電廠與工業鍋爐汙染排放量，希望雙管齊下改善台中空氣品質。