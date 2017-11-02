鮪魚、旗魚恐含大量甲基汞 食藥署建議孕婦別吃

食藥署和農委會監測發現，鮪魚、旗魚、油魚和鯊魚的甲基汞濃度較高，且是民眾常吃的魚種，因此特別訂定攝食建議。示意圖。（資料照，記者張存薇攝）

2017-11-02 18:33

〔記者吳亮儀／台北報導〕家長注意，食藥署最新的飲食指南建議，別給6歲以下幼童吃大型魚類的魚肉、孕婦最好能不吃就別吃，以免因魚肉內累積的甲基汞影響幼兒或胎兒的腦部發展。

食品藥物管理署日前召開「食品衛生安全與營養諮議會」，與會學者專家決議訂定新的大型魚類攝食建議。與會委員、台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌說，幼童腦部還沒發育完全，甲基汞恐跑到腦部，影響智力發展。

針對甲基汞的敏感族群如孕婦、育齡婦女及6歲以下兒童，食藥署的「魚類攝食指南」點名鮪魚、旗魚、油魚和鯊魚4種大型掠食性魚類的魚肉少吃。

這些大型魚類位在海洋食物鏈頂端，因海洋被人類汙染，魚體內累積許多諸如重金屬等毒素，甲基汞就是其中一種，大魚吃進小魚，長期下來就累積許多毒素，再被人類吃進肚等於吃進累積的毒素。

食藥署和農委會監測發現，鮪魚、旗魚、油魚和鯊魚的甲基汞濃度較高，且是民眾常吃的魚種，因此要特別訂定攝食建議。

根據攝食指南建議，孕婦及育齡婦女每週應均衡攝取7到9份魚類，但應避免吃到鯊魚、旗魚、鮪魚及油魚，如要攝取不宜超過1份約35克。

楊振昌說，6歲以下幼兒能不吃這4種魚就最好別吃，一般成人也有攝食建議，以國際食品法典委員會（Codex）已將大型魚類甲基汞限量下修到1ppm為例，50公斤成人1週別吃超過65公克的這4種魚肉，大約等於3到4片生魚片的量。

但楊振昌說，魚肉是非常好的營養來源，孕婦和小孩都該均衡攝取，但這是建議別吃大型魚類，可選小型的鮭魚、鱈魚、秋刀魚等，避免吃下太多甲基汞。