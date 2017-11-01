桃園包辦稻米達人雙冠王 鄭文燦喜頒800萬獎金

呂理文從小種田，曾多次拿獎。（八德區農會提供）

2017-11-01 19:00

［記者陳昀／桃園報導］行政院農業委員會今天揭曉全國稻米達人冠軍賽成績，桃園市世代種田的呂家堂兄弟呂理文、呂理陽分別拿下好米組、有機米組冠軍，抱回雙冠王，市長鄭文燦下午立即在市府表揚，頒出共800萬元獎金給農民及輔導的農會。

呂理文說，呂家世代種田已超過百年資歷，他也是從小就幫忙種田，曾獲全國十大經典好米得主、全國名米產地冠軍賽的香米全國總冠軍，他種出的桃園3號米米粒大、晶瑩剔透，最特別的是有芋香味。

「把米當自己的小孩疼惜！」拿下有機組冠軍的呂理陽說，因為不能使用農藥，技術上不好克服，水量太多、太少都不行，擔心雜草、蟲害，一天至少要到田裡巡視3次才能安心，但前2年的嘗試根本都是白費工夫、無法收成，去年才成功種出稻米，今年獲獎。

市長鄭文燦指出，今年全國63個鄉鎮，超過500位農民參賽，最後只有78位農民能角逐全國賽，常勝軍桃園的2組人馬都是以最強的桃園3號米參賽，不負眾望拿回雙料冠軍。

鄭文燦表示，將各頒200萬元給參賽農民呂理文、呂理陽，輔導農民的八德、桃園農會也會各有100萬元獎金，另因呂理陽代表新屋區農會參賽，再加發100萬元獎勵新屋區農會。他開心地說，桃園這兩天喜事連連，昨晚Lamigo桃猿隊19比3在中職總冠軍賽台灣大賽奪勝，今天稻米達人又奪雙料冠軍。