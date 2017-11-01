酸民退散！情侶徒步環島見證台灣正能量

情侶檔陳韋翔（右）、邢嘉玲徒步環島，來到南投時腳上已出現明顯曬痕。（記者劉濱銓攝）

2017-11-01 18:43

〔記者劉濱銓／南投報導〕新北市年輕情侶檔陳韋翔、邢嘉玲9月從台灣「極北端」的富貴角燈塔展開徒步環島，歷經56天，今行經南投縣竹山鎮，途中還獲得熱心民眾提供的手搖飲、巧克力；陳韋翔說，網路與社會輿論氛圍雖有不少酸民言論，但親身貼近台灣土地後，卻獲得許多民眾的幫助與鼓勵，滿滿的正能量令他們相當感動。

陳、邢表示，大學時代在社團學會烏克麗麗與吉他，之後便組成「烏吉喵」團體表演，而此行徒步環島也多以演奏換宿，或是商借場地露營，以每天步行約20公里的進度前進，盼能用雙腳「凸遍歸台灣」。

陳韋翔說，環島已完成4分之1行程，一路上受到很多人的幫助，尤其一開始於晚間行走時，因缺乏明亮的燈光警示，就有路過的熱心大哥送上工程燈，而來到南投則已去過台灣中心點埔里鎮，雖然沿途道路起伏不小，走起來不算輕鬆，且腳上也早已出現明顯曬痕，但有民眾的應援與打氣，讓他們完全沒有放棄的念頭。

邢嘉玲表示，雖然徒步環島並非創舉，但他們仍希望趁年輕留下難忘回憶，以行動告訴大家，就算是再平凡的人，只要勇敢去做，也能完成不平凡的事！