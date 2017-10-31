45度角急彎車子常衝入田 這路段居民聽煞車聲心驚驚

溪州鄉陸軍路圳寮段間有一處45度角的急轉彎，經常有車輛衝入田裡，民眾希望道路截彎取直，改善路況。（記者陳冠備攝）

2017-10-31 19:57

〔記者陳冠備／彰化報導〕給回家一條安全的道路！彰化縣溪州鄉陸軍路是連接北斗市區的重要道路，可是高鐵高架橋下，道路縮減又急轉彎，常有車輛煞車不及而發生事故，多年來當地鄉民不斷向政府反映，希望改善路況。立法委員洪宗熠今日邀集交通部路政司專門委員蔡書彬、公路總局科長林嘉新、溪州鄉長黃盛祿等人等前往會勘，表示已獲2030萬元經費補助，預計明年底就能完工。

溪州鄉陸軍路為兩線筆直道路，不過圳寮段間有400米長道路面臨縮減，中段又有一處45度角的急轉彎，4年來已發生十數起駕駛煞車不及對撞或衝入田裡的事件，因此每逢一有煞車聲，就讓當地居民感到心驚驚，交通部近日評估後，納為「生活圈道路改善計畫」，進行改善。

洪宗熠說，該段路處緊縮又轉彎，常造成駕駛盲點，最好的方法就是截彎取直並拓寬，經過多年努力，中央終於同意撥款改善；溪州鄉公所建設課表示，取得經費後將儘快辦理土地徵收，希望明年底前就能給民眾一條筆直，安全的回家道路。

楊姓農民表示，終於等到好消息了，陸軍路往南直通濁水溪河床，砂石車流量大，經常發生小車讓大車的窘狀，也有來不及煞車的衝入田裡，雖然2年前有立轉彎標示，可是效用不大，路還是直直的開比較安全。