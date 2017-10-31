北市「食藥粧網路地圖」不好用 議員批：植物人網站

2017-10-31 18:20

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市政府花費393萬元建置「食藥粧網路地圖」，強調率全國之先，為民眾把關食安，但議員秦慧珠今指出，實際使用障礙重重，無法用商圈、店家等關鍵字搜尋，只能以行政區、路名查詢，搜尋熱門路段後又發現只有零星店家，完全不符實際家數，批評是毫無功能的「植物人網站」。

秦慧珠今於市議會警政衛生部門質詢指出，當初建置「食藥粧網路地圖」，北市府「敲鑼打鼓」，市長柯文哲還賣萌鼓勵市民多加利用，但實際使用卻發現，介面非常不人性化，無法用商圈、店家等關鍵字搜尋，只能先以行政區、街道查詢，再逐「路」查詢，但一般人鮮少記得路名，遑論是觀光客？

秦慧珠表示，配合網站搜尋邏輯後，又發現熱門路段只有零星家數，與實際家數相去甚遠；秦舉例，若以「永康街」查詢，食藥妝網路地圖有上百家餐飲店，但卻僅有6家有稽查紀錄；而東區名人巷弄間也是美食店家聚集，卻僅查得3家；而以松高路百貨公司群聚，其中不乏美食名店及美食街餐飲，但以地址查詢卻僅查到21家。

秦慧珠也說，檢索條件中，唯一不需要輸入街道名的「東區地下街」、「捷運東區地下街」，但檢索結果居然沒有資料。秦說，網站設置立意良善，但使用起來高度侷限、低度涵蓋率、檢索極不方便，充滿障礙，等同毫無功能，宛如「植物人網站」，應儘快改善。

對此，衛生局食品藥物管理科參議兼代科長王明理表示，北市衰全國之先辦理，目前店家列管7000多家，揭露家數已達5000家；友善程度確實要改善，將會針對分類重新檢討。