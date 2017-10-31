竹市親仁里都更自救會陳情 抗議竹縣府

新竹市親仁里都更自救會成員到市議會陳情抗議，要求市府重視竹戶的居住權益。（記者洪美秀攝）

2017-10-31 10:35

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市親仁里都更自救會今天到市議會陳情，控訴新竹縣府以日治時期的都市計畫透過重新登記取得70餘戶已居住超過60年的住戶土地，要求市府訂定辦理都市更新的自治條例，且應要求建商與土地所有權人遵守，不可濫權傷害民眾權益。

針對東大路親仁里都更案自救會的陳情，市府都發處表示，尊重地主新竹縣政府的處分權，但期盼縣府、實施者及利害關係人三方平心靜氣，持續溝通，理性解決爭議。

親仁里都更自救會成員王正說，「親仁段二小段12地號」有71名住戶，很多居民在此處已居住超過60年，但這些土地早年屬日產的無主地主，後來由新竹縣政府在民國46年重新辦理土地登記取得土地所有權，縣政府透過民間都更公司採逐戶方式收購地上物，達到其都更目的，對不願拆屋者便進行法律訴訟拆屋，讓居民有家無法歸，更有行動不便的長輩獨居，要忍受民間都更公司的突發拆屋行徑，居民才會成立自救會，爭取自身權益。

自救會表示，會到市議會陳情，就是要呼籲市議會應要求市府對此都更案可能產生的缺失進行檢討，並訂定相關的都更自治條例。

王正強調，他們住戶有居住事實，市府是審查都更的行政單位，理應站在市民立場，不應推給縣政府或都更公司，且應保障居住者的權益，怎會躲在背後，讓住戶獨自面對，經他們陳情抗議，市府才勉強同意在11月8日召開協調會。

陳情住戶最後也呼口號，抗議政府不公不義，市議會秘書長林芳婷也代表議會收下請願書，表示會給予協助。

新竹市府都發處表示，位在東大親仁里的都更案，基地佔地面積約1.3公頃，以東大路、世界街、仁愛街所在的街廓為主，其中，新竹縣政府所有的土地占96.57%，已由縣府在105年4月依都更條例第9條委託「理銘開發股份有限公司」擔任都市更新實施者，並在106年6月擬定計畫書，送都發處審議，此案目前仍在修正中，尚未通過。

都發處表示，原本「占有縣有土地的舊違章建築戶」因遭新竹縣政府提出訴訟，請求法院排除占用，但因屬私人與縣府公產管理間的範圍，市府已請當事人自行協調處理。

此案雖已提出都市更新案申請，但因還有都更審議、選配房屋、拆除重建、權利變換登記等程序，將請縣府、實施者及利害關係人持續溝通，理性解決爭議。

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