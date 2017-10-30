天母聯誼會擬改制 1800政商名流中鏢嘆「黑心」

天母聯誼會內部風貌。（圖：王威中提供）

2017-10-30 12:56

〔記者郭安家／台北報導〕士林電機、國賓大飯店集團旗下的嘉德開發，於天母中山北路6段經營20年的「天母國際聯誼社」，1800位會員多為政商名流，繳21萬元可享健身中心、泳池、餐廳，但聯誼會近日發函會員擬修改規約，將終身制改為10年制，影響會籍轉讓子女，還將聯誼會淪為一般健身房。3位會員今在台北市議員王威中陪同下開記者會，質疑聯誼會黑心違反「消保法」，還嘆原本21萬元價值剩不到3萬元。

國賓大飯店行銷業務處總經理李維毅表示，他們只是告知會員，日後如將會籍轉讓、重訂定新約，才適用新規定，目前會員權益不受影響；也未將聯誼會改成健身中心。對於聯誼會發函會員要改規章，他則解釋，是接到體育局通知不符健身中心定型化契約應記載及不得記載事項規定，如不這樣做會被挨罰、不改善就是斷水斷電停業。

但此說法也被體育局專委打臉說，該聯誼會未招收新會員，自然不受定型化契約應記載及不得記載事項規定；並否認發函給業者要開罰。

北市府主任消保官何蘭修表示，天母聯誼會是複合型俱樂部，如招收新會員，健身房、餐廳餐券、泳池票券都要符合現行相關應記載及不得記載事項規定，過去終生會員就依20年前契約，不需要應記載及不得記載事項，除非明顯不公平，否則無法律問題。如會員轉讓影響契約服務內容、期間及對價，原則上要經雙方合意才能做變更。

會員楊先生表示，天母聯誼會是項殊榮，具高爾夫球俱樂部等級，但為什麼花了錢變成健身中心享受？是不是不同行業「都有黑心食品影子存在」？會員無法服氣，1800位會員有已連署400位連署；此外，聯誼會還限會員於櫃檯一人領一條，如此乾脆在家洗澡休閒就好。他質疑集團現在經營者認為虧錢、沒興趣經營，看上聯誼會大樓背後都更利益。

李維毅記者會後受訪說，「今天繳了21萬，你用了20年，然後父傳子子傳孫一路傳100年，這是不是合理、符合公平原則？」待以後法規解釋，契約要站在永續經營、公平對等角度來看；他之後還會與會員協商。對於都更，李則否認，指「絕對沒有的事情」。