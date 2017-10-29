南市社區營造聯展 「布桌遊」成老人身心促進劑

2017-10-29 17:58

〔記者王俊忠／台南報導〕今年南市南區社區營造聯合展現成果！文南社區利用傳統的布產業，結合桌遊遊戲與在地商家、特色景點，設計出布桌遊，將導入社區關懷據點，讓老人家在暇餘藉此動動腦力與體力，可促進心智與身體健康。

南區區長朱棟表示，今年度有文南、新生、國宅、金華、松安等社區發展協會與灣裡萬年文史推廣學會六個團體，在文化部與市府文化局指導下，進行社區營造。

文南社區結合地方布產業特色，製作有趣且具在地味的布桌遊；新生社區透過戲劇演出，編導屬於社區故事的劇本；國宅與金華社區積極動員參與，結合社區銀髮族分別推出「耆藝薪傳」的文化創藝與「銀髮文化小學堂」計畫，讓長輩發揮創意，提供他們發揮的空間；松安社區從陶藝著手、製作點綴巷弄的門牌；灣裡文史學會藉由培訓課程，訓練出一批介紹家鄉特色的大、小導覽員。

朱棟說，南區許多社區有強大組織動力及良好運作機制，值得一提的是灣裡部落地區本身擁有多元地方文化風采，可惜過去一直未能廣被外界瞭解，但在灣裡文史學會與灣裡商圈協會成立後，經由不間斷活動舉辦，吸引外地客慕名來訪。今年區公所也規劃灣裡小旅行與實境遊戲─「王船守護戰」，希望民眾用輕鬆的遊戲方式深入探索灣裡地方特色。