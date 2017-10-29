認助清寒學生基金會20年 600認助人、受認助人參與

2017-10-29 14:01

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市教育局認助今天舉辦創立20週年慶，邀請所有認助人、受認助人大團圓，合計近600人參與，場面溫馨。

基金會董事長曾燦金表示，基金會運作20年來，仰賴許多善心認助人的支持，共有11名認助超過20年的資深認助人，為孩子費盡不少心思，包括基金會創辦初期擔任志工的謝榮桂、對教育懷抱熱忱的任於成、同樣出身清寒單親家庭的陳曼玲、提供安全工讀機會的邱淑治、義無反顧投入認助的鄭錦蜜、九府仙師普惠堂常務監事張志榮、以回饋社會為志業的徐銀城、以幫助弱勢為己任的王惟正、曾經歷家道中落的困苦立志回饋弱勢的徐桂英、致力提升大眾生命科學素養的徐明達、幫助超過1800人次學子的龍山寺。

今年36歲的受助個案丁建榮受訪表示，8歲父親因故過世，與母親、大哥、小妹相依為命，母親為了養大他們3個孩子，拖著本來就孱弱的身體一天兼職3份工作，包括幼兒園廚工、保母與家庭代工，最終因氣喘過世，留下3個仍在就學中的孩子。他說，資助人謝榮桂，在母親過世前就已經介入協助，母親過世後更一路陪伴成長，心中對他盡是感激。

謝榮桂說，當初看到教育局登報，致電聯繫，因而結識丁建榮三兄妹。提到丁建榮，謝語帶哽咽回憶，在協助處理丁建榮母親喪禮時，發現其實善心人真的很多，當時把孩子狀況告訴葬儀社老闆，盼能體恤向孩子減收費用，結果老闆不僅未取分毫，還反過來包了10萬給孩子。一路看著三兄妹成長，直到孩子們讀大學、當兵後才放手。

今年22歲受助個案的潘同學受訪說，國三時候母親罹患癌症，父親在他高一失業，隨後又因車禍重傷，幾乎無法勝任工作。學校老師獲悉家中狀況後，立即向基金會申請認助，支持他讀完高中3年。

潘同學說，非常感謝認助人協助，讓當時家逢巨變的他，不至於灰心喪志，也因為曾經接受他人幫助，未來也會以教職為志業，盼能為社會貢獻一份心力。