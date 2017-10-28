董事會通過 中華郵政基層明年加薪5％

2017-10-28 19:04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行政院長賴清德上任後，拍板軍公教人員明年加薪3%，泛公股公司加薪幅度由董事會討論並做決定。由交通部百分百持股的中華郵政公司，於昨日董事會中，拍板通過加薪方案，依照年資與職務不同，分別加薪3%至5%。後續還要報給交通部核定後，才能上路實施，目前預計明年1月起，正式為員工加薪。

中華郵政改制為公司以來，新進人員不是公務員，基層窗口起薪較其他國營事業低，造成中華郵政人才流失，日前中華郵政工會也呼籲，希望能幫基層加薪10%；不過這次董事會通過的方案，就是加薪3%至5%。中華郵政工會理事長鄭光明表示，對於加薪幅度，即便不能接受也要同意，但至少在工會爭取後，基層人員加薪比一般軍公教人員還多2%，不像以前政府說加3%就一定是3%。

至於誰能加薪5%，誰又只加薪3%，根據目前拍定方案中，交通部郵政總局時期就在郵局的人員，也就是92年公司化後，轉調到中華郵政公司的員工，可以加薪3%；目前中華郵政約2萬7000名員工，當中約1萬4000人是轉調人員。

中華郵政公司化後才進入的職階人員，現在已經爬到經營職的，可以加薪4%；工作較辛苦的基層人員，包含約9000名郵務士，還有許多窗口人員，通通可加薪5%。

中華郵政發言人藍淑貞表示，調薪方案因董事會昨日才通過，目前案子還在中華郵政，後續會盡快報交通部，等到部裡同意後，就會正式宣布。