太陽餅文化節登場 林佳龍喊銷售額目標破千萬

2017-10-28 13:30

〔記者黃鐘山／台中報導〕太陽餅文化節今天在台中公園登場，現場規劃超過1萬份「買1送1」優惠，買氣紅不讓。市長林佳龍除與觀光旅遊局長陳盛山等人一同製作花博餅，時值重陽節，他也呼籲民眾現場多多選購與親友長輩分享，期待今日銷售額突破千萬元。

太陽餅文化節今日開幕，包含林佳龍、陳盛山、市議員賴佳微、台中市糕餅公會理事長周子良等人都出席。林佳龍、陳盛山、周子良等人在花博吉祥虎媽的陪同下製作花博餅，林佳龍並頒獎表揚通過食安認證的糕餅業者。

林佳龍說，台中是糕餅故鄉，配合花博，許多業者結合花卉推出創意花博餅；而得天獨厚的好天氣、水質、土壤，產出優質農產品，加工後成為世界有名糕餅。政府也透過優良產品認證，表揚重視食安的業者，讓業者自律、消費者有信心，也增加銷售量。

為推廣台中糕餅，經發局推出「2017台中糕餅節」活動、「金餅獎」選拔活動，為迎接花博，更鼓勵業者創作「花博餅」參賽。因此，今年太陽餅文化節首推各式花博餅，透過以花入餅主題，邀請民眾搶鮮品嘗最美味的花博餅。

為了推銷台中優質糕餅，今日「太陽餅文化節」延續糕餅活動熱潮，除了有超過1萬份買1送1優惠，還搭配消費滿額活動，把「限量糕餅提袋」帶回家，更可參加電動機車、50吋電視、PS4+VRX、平板電腦等大獎摸彩。

經發局表示，今年從大甲、台中、豐原所規劃的台中糕餅節系列活動，各種優惠好康讓外縣市甚至是外國的觀光客，都指名要帶台中市的糕餅回家當伴手禮，台中也將在2018台中世界花卉博覽會中，以更科技化、更豐富的糕餅花饗館方式呈現，邀請民眾踴躍參與，分享幸福。