獨家》驚！芬普尼蛋再現蹤 彰化1畜牧場中鏢

被驗出遭芬普尼污染的雞蛋，其生產履歷來自百富畜牧場。（圖彰化縣衛生局提供）

2017-10-28 10:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕雞蛋又出包了！彰化縣政府今天接獲農委會最新通知，位於彰化縣芳苑鄉芳林段的百富畜牧場，所生產的雞蛋被驗出芬普尼，農業處今天已對該畜牧場啟動移動管制機制，禁止雞蛋出貨，衛生局查封40箱雞蛋禁止販售。

衛生局長葉彥伯指出，依據衛福部食藥署「動物產品中農藥殘留容許量標準」，雞蛋不得被驗出芬普尼及芬普尼代謝物，百富畜牧場百富畜牧場生產的雞蛋被驗出0.017PPM，已遭芬普尼農藥污染。

葉彥伯表示，百富畜牧場出包的雞蛋主要交給新竹雞蛋盤商，衛生局已在第一時間通知新竹衛生局進行後續稽查和下架動作。

農業處長郭至善表示，百富畜牧場目前飼養雞隻共2萬隻，其中，1萬3000隻蛋雞每日下蛋數量不到2萬顆，另外，7000隻蛋雞各為幼雞和處在退毛、休息狀態，沒有下蛋，農業處今天已對畜牧場採取移動管制措施，而場內生產的40箱雞蛋，也被禁止運輸販售。

彰化縣政府農業、衛生、環保等相關單位人員，今天清晨前往百富畜牧場了解畜牧場環境，調查芬普尼雞蛋流向，採取必要處置作為，業者向縣府人員表示，場內沒有使用用含芬普尼成份的農藥殺蟲藥劑，懷疑畜牧場附近農田噴灑殺蟲劑遭波及。蛋雞被污染的真正原因，仍待進一步釐清。