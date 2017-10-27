中市第五市場花漾饗宴 號召千人呷辦桌

2017-10-27 16:50

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第五市場去年首度推出千人辦桌，開賣不到5分鐘就額滿。今年結合花博，將在11月12日再推「花漾饗宴」，同樣席開100桌，每人只要399元，就能吃到整桌總價6000元以上的料理，10月30日上午10時起開賣。

第五市場今天公布「花漾饗宴」菜色，共12道菜，菜名巧妙融入與花有關的成語，包括花團錦簇（賜喜拼盤）、借花獻佛（台式佛跳牆）、繁花似錦（紅蟳河粉捲）、杏花春雨（台式鱈魚）等。經發局長呂曜志表示，這些料理的食材都在傳統市場買得到，而台中花博將在明年登場，「花漾饗宴」將市場食材製作花博料理，並委由具30多年歷史的新林海鮮餐廳烹調，絕對物超所值。

第五市場自治會長李西東也說，「花漾饗宴」原本1桌要價6000元以上，現在預訂只要3990元，民眾可以個人或整桌報名，每人限報名1桌，30日上午10時起在「台中食尚．好樂市場」網站開賣，去年的千人辦桌開賣4分58秒就完售，今年想品嚐的人動作要快。

「花漾饗宴」11月12日晚上6點在第五市場上菜，當晚也會安排表演活動及摸彩，李西東宣布將捐出現金1萬元摸彩。另外，這次活動為配合花博展現的低碳環保主軸，現場全面提供非一次性餐具，且不提供塑膠袋，要打包的民眾請自備餐具。

呂曜志指出，第五市場及周邊聚集許多知名小吃，市場內共有15家攤商獲經濟部評選為「樂活名攤」，其中，丸東商號更獲得4星級認證，「花漾饗宴」活動除宣傳花博，也希望讓民眾更認識第五市場。