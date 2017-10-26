歡慶重陽 烏日林新醫院提供200名免費測量糖化血色素

2017-10-26 19:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日林新醫院與國際獅子會300-C2區總監辦事處、第10專區第22、23分區、成功獅子會、亞芯獅子會、花木蘭獅子會、霧峰現代獅子會、亞倫獅子會合辦，將在28日星期六上午8點到11點，提供限量200名免費測量糖化血色素，歡迎民眾帶家中長輩來測量。

本週六就是農曆的9月9日重陽節，烏日林新醫院特於28日重陽節當天與眾多社團合作，在一樓大廳舉辦「歡慶重陽，敬老感恩」活動，提供限量200名免費測量糖化血色素，凡是當天參與活動的民眾，就能獲得獅子會提供的精美小禮物。

另外更邀請烏日林新醫院過敏免疫風濕科林剛民主任，教導大家如何分辨退化性與風濕性關節炎的健康講座，以及篤行國小帶來的活力四射舞蹈表演、正和書院國樂團演奏優美動聽的音樂饗宴，歡迎民眾帶著長輩一起共度歡樂的重陽節。

目前台灣約有227萬名糖尿病患，然而長輩容易因為年紀增長，胰島素分泌量不足或敏感性變差，提高罹患糖尿病的機率。

烏日林新醫院家庭醫學科醫師賴昂廷醫師指出，糖尿病的四大典型症狀為：多吃、多喝、多尿及體重減輕，但只有少數糖尿病人才會出現上述症狀，因此初期容易被忽略，直到現在還有很多人不知道自己患有糖尿病，必須要到醫院進行抽血檢查，才能確診是否有糖尿病，若是一直拖下去沒有及時就醫，糖尿病還會引起其他部位如眼、足、腎等併發症，恐怕會引起嚴重的後果。