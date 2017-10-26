歡慶重陽 烏日林新醫院提供200名免費測量糖化血色素

2017-10-26 19:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日林新醫院與國際獅子會300-C2區總監辦事處、第10專區第22、23分區、成功獅子會、亞芯獅子會、花木蘭獅子會、霧峰現代獅子會、亞倫獅子會合辦，將在28日星期六上午8點到11點，提供限量200名免費測量糖化血色素，歡迎民眾帶家中長輩來測量。

本週六就是農曆的9月9日重陽節，烏日林新醫院特於28日重陽節當天與眾多社團合作，在一樓大廳舉辦「歡慶重陽，敬老感恩」活動，提供限量200名免費測量糖化血色素，凡是當天參與活動的民眾，就能獲得獅子會提供的精美小禮物。

另外更邀請烏日林新醫院過敏免疫風濕科林剛民主任，教導大家如何分辨退化性與風濕性關節炎的健康講座，以及篤行國小帶來的活力四射舞蹈表演、正和書院國樂團演奏優美動聽的音樂饗宴，歡迎民眾帶著長輩一起共度歡樂的重陽節。

目前台灣約有227萬名糖尿病患，然而長輩容易因為年紀增長，胰島素分泌量不足或敏感性變差，提高罹患糖尿病的機率。

烏日林新醫院家庭醫學科醫師賴昂廷醫師指出，糖尿病的四大典型症狀為：多吃、多喝、多尿及體重減輕，但只有少數糖尿病人才會出現上述症狀，因此初期容易被忽略，直到現在還有很多人不知道自己患有糖尿病，必須要到醫院進行抽血檢查，才能確診是否有糖尿病，若是一直拖下去沒有及時就醫，糖尿病還會引起其他部位如眼、足、腎等併發症，恐怕會引起嚴重的後果。

  • 烏日林新醫院家庭醫學科醫師賴昂廷呼籲民眾要即早抽血檢查是否有罹患糖尿病。（烏日林新醫院提供）

    烏日林新醫院家庭醫學科醫師賴昂廷呼籲民眾要即早抽血檢查是否有罹患糖尿病。（烏日林新醫院提供）