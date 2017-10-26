「舊愛制服」弘光科大制服日吹復古風 學子比萌比俏皮

2017-10-26 15:41

〔記者張軒哲／台中報導〕那些年我們一起穿制服的日子！弘光科大邁入第8年的「弘光由你瘋」制服日，今日在學校舉行，今年以「舊愛制服，櫻耀伍零」為主題走回憶路線，讓學生們穿著高中職制服，回憶高中求學階段，主辦單位還製作「50」相關拍照道具，穿上懷舊的制服，替12月2日50週年校慶做宣傳，用年輕活力呼喚校友回娘家。

弘光科大學務長范煥榮表示，每年舉辦的制服日學生響應熱烈，尤其大一的新生剛離開高中生活，透過活動促進各系學生交流，藉由制服和來自同所高中職的學長學姊「相認」，使大一新鮮人感受到一家親的溫暖。

今年制服日吸引近千名學生一起響應，活動現場設置了櫻花造景拍攝區及櫻花樹，同學們穿著高中制服，拿著道具、擺出各種俏皮姿勢、比出50的手勢拍照，上傳臉書替校慶宣傳，也在紙條上寫下對大學生涯的期許，把心中願望掛在樹上，有人寫「考試永遠ALL PASS」、「遇到心中的理想情人」，甚至有人呼應主題寫上「歡迎學長姊校慶回娘家」。

制服日活動總召郭婷維表示，「舞動弘櫻系際盃啦啦舞比賽」和「弘耀星光系際盃合唱比賽」是弘光最具代表性的活動，因此，50週年的制服日活動便名取活動中的字「櫻」、「耀」，命名為「櫻耀伍零」，活動上提供的餅乾，也設計成櫻花的樣子，飲料內也放入櫻花瓣，就是要勾起學長姊的回憶，也讓大一學弟妹熟悉弘光的特色。