輕颱蘇拉動向趨明朗 專家：可望離台灣一段距離北轉

雖然路徑最初預報還要來得偏西，但是蘇拉颱風跟台灣之間仍可望保持一段距離北轉。（中央氣象局）

2017-10-26 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕今年第22號颱風「蘇拉」經過一天的發展，動態漸趨明朗，未來將沿著高壓邊緣從台灣東方外海順勢北轉，並不會直接侵襲台灣，僅外圍偏北風氣流造成台灣附近風勢增強，迎風面有機會出現短暫陣雨現象。

天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書分析，在琉球群島到日本南方海面這個位置上始終維持著高壓弱點區域，因此未來蘇拉颱風將如先前預期突破這個高壓弱點北轉而上，雖然路徑最初預報還要來得偏西，但是跟台灣之間仍可望保持一段距離；明後兩天蘇拉颱風在台灣東部海面，外圍偏北風氣流造成台灣附近風勢增強，浪高也會偏大，因此不適合從事海上活動，迎風面北台灣有機會出現短暫陣雨現象，中南部、花東地區大致維持多雲到晴的天氣型態。

臉書社團「台灣颱風論壇」也指出，相較昨天，蘇拉颱風的中心有比較穩定，機構預報也開始趨向一致，以沖繩附近轉向的機率最高，今天蘇拉偏西的份量有多少，對台灣的影響就有多少，若沖繩以東北轉對台灣的影響就小，如果偏西至宮古島這邊來，那北台灣雨勢及降雨時間就會加大。

吳聖宇表示，週日（29日）颱風逐漸遠離，台灣要注意颱風北上後，可能引起低層冷空氣較大幅度的南下，預測週日晚間會有比較明顯的冷空氣南侵，下週北台灣降溫幅度值得觀察。