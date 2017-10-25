出口香港「戴奧辛大閘蟹」 環境檢驗合格

2017-10-25 22:12

〔記者林惠琴／台北報導〕桃園一處大閘蟹養殖場出口大閘蟹至香港，日前卻被驗出「世紀之毒」戴奧辛，引發譁然。衛福部、農委會及環保署跨部會處理小組今晚發布大閘蟹及養殖環境採樣的檢驗結果，均符合我國標準。

衛福部食藥署副組長許朝凱說，檢出戴奧辛大閘蟹的桃園中壢養殖池中，已找不到大閘蟹可進行檢驗，因此針對檢出戴奧辛大閘蟹的定碁有限公司相關企業太湖水產公司，抽驗2件大閘蟹，結果戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯每克4.07、4.47皮克，符合我國6.5皮克標準。不過，雖然兩家公司是同一個老闆，但對於業者說明大閘蟹來源、流向持保留態度，全案已由檢調偵查中

在定碁有限公司養殖池池水、底泥及附近土壤等環境介質進行採樣的結果，則是分別為0.141 pg WHO-TEQ/L（皮克-世界衛生組織-總毒性當量／公升）、4.85 ng I-TEQ/kg dry weight（奈克／公斤 乾重）、10.2 ng I-TEQ/kg dry weight，都符合我國環保法規標準，也與環境背景值相當，沒有異常現象。

另外，農委會漁業署已於台中、南投、新北、苗栗、桃園、花蓮、高雄、台東等縣市的大閘蟹養殖場進行擴大監測，已採樣24件大閘蟹送驗戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯，其中，台中4件、南投1件檢驗結果出爐，均符合管制限值，其餘檢體預計10月底有結果。