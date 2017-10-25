落山風搭上斜坡滑翔機 法國人著迷連來4年

遙控斜坡滑翔機國際大賽台灣公開賽將舉辦，選手抓緊時間練習。（記者蔡宗憲攝）

2017-10-25 21:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕遙控斜坡滑翔機國際大賽台灣公開賽，周末將在墾丁龍磐公園舉辦，今天已經有來自各國的選手齊聚練習，其中來自法國的選手菲力卡（Andreas Fricke），連續第4年到台灣參與飛行，他直呼龍磐是全球最佳飛行點，建議台灣多發揚這項利用落山風的環保運動。

為了準備大賽，來自法國、波蘭、荷蘭等13個國家的選手，得知龍磐崩崖吹起8級以上的落山風，興奮帶著滑翔機前往練習，時而疾飛、時而翻轉的速度感，引來遊客目光關注，也對這項活動充滿好奇。

這項歐洲起源的競賽，台灣的競賽玩家約有100多人，國內基隆、台東、苗栗後龍、鐵鉆山、澎湖等地都有飛場，但擁有落山風及崩崖的龍磐是台灣最佳場地，世界紀錄也是台灣選手林國平在墾丁創下。

連4年落山風季節到訪台灣的法國選手菲力卡，對龍磐公園的地形及風勢讚不絕口，不斷強調「龍磐是全球最佳飛行點」他說，個人最佳成績雖然在熟悉的歐洲創下，但在龍磐的成績也相當接近，有把握幾年內在墾丁刷新自己的紀錄，建議台灣能發展這項活動。

台灣遙控斜坡滑翔機協會指出，滑翔機是少數與落山風契合的活動，尤其龍磐崩崖地勢陡峭、高度適中，迎風面與落山風成直角，這些構成最佳上升氣流，帶來強大浮力，確實是遙控斜坡滑翔機界心目中的台灣最佳場地。