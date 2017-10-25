台灣漫畫節匯聚368名繪師 「漫」遊全台鄉鎮美景

第一屆台灣漫畫節由台北市漫畫工會主辦，並展出今年初邀集368名漫畫家繪製的台灣風景，拼成全島地圖，讓人驚艷。（記者吳柏軒攝）

2017-10-25 18:10

〔記者吳柏軒／台北報導〕第一屆台灣漫畫節今天正式開幕，台北市漫畫從業人員職業工會為了展現本土動漫原創實力，號召368名繪師創作，以全台368個鄉鎮為題，一一用漫畫呈現、彩繪成明信片，在松山文創園區展出，不少巧思創意讓人眼睛一亮，期盼吸引國人關注，更盼帶動城鄉再造，凸顯台灣特色。

台北市漫畫工會理事長鍾孟舜說，活動延續今年初的「台灣百人繪」氣勢，當初邀集百名漫畫家幫全台100個景點繪圖，拼成台灣，如今擴大為368個鄉鎮，邀請368名漫畫家與繪師創作，在一個月內收集完成，並迅速辦展，推出第一屆「台灣漫畫節」，目的要吸引非漫畫族群的國人，來體驗台灣動漫軟實力。

活動現場共400坪，368張各鄉鎮的彩繪明信片貼滿一排數十公尺展布，單幅創作各有巧思，例如台南市白河區就被創作者以奇幻風格的火龍、水龍畫出「水火同源」；台中市中區著名的「宮原眼科」甜品店，也由創作者畫出小護士來餵食。另外，展區也介紹著名台灣漫畫家，以及香港、新加坡等他國作品聯展。

鍾孟舜說，近年台灣動漫人才外流，跑到中國、韓國作畫，台灣必須營造動漫氛圍，希望透過活動，不僅展現368個鄉鎮的風土民情，甚至也期盼引起台灣的城鄉再造，呼籲各地區多多參考本土人才的創意，不要再模仿老街形式推觀光，還點名總統蔡英文更該來參觀，見證台灣充沛的創作實力。