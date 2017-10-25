加強空污監測！中市將設500個空品微型感測器

2017-10-25 16:31

〔記者歐素美／台中報導〕環保署將於4年內完成全國1萬200個空品微型感測器，今年底前將優先在台中市設置500個空品微型感測器，加強空氣品質監測，以即時鎖定污染源，立委洪慈庸今天邀環保署副署長詹順貴、環保署環境監測及資訊處副處長王嶽斌及台中市環保局長白智榮等到后里中科會勘，白智榮並指出，希望透過加強監測及區域合作等，讓台中市PM2.5在109年達到國家標準15微克每立方米的目標。

王嶽斌簡報時指出，環保署整合感測技術、通訊技術及資料科學，建構環境物聯網系統，未來只要有任何可能的洩漏，附近的感測點就有所異常，並可溯源，以知道是哪個污染源造成的污染，日後就可做相關警報、準備應變及環境治理的工作。

其中，環保署將在台中市設置500個空品微型感測器，重點在台中工業區、中科、台中精密科技園區約130點；常陳情的地方包括關連工業區、台中港加工出口區及台中港周邊也約130點；大甲幼獅工業區，還有后里中科、神岡豐洲工業區、潭子加工區及大雅中科等也有120個點；此外，交通比較密集處，如台灣大道、中華電信機房及標準測站平行比對的測點，第一期加起來共500點。針對工業區等重點區域將採重點密集佈建，即每300至500公尺即一個感測點，中度佈建為500~700公尺，以人口密集及學校、醫院等敏感受體為主。

洪慈庸表示，工業污染常有偷排情況，但靠人力發現稽查緩不濟急，必需依靠科技器材長期監測，再針對熱點進行仔細稽查，因傳統測站不足，經爭取環保署優先在台中市設置500個空品微型感測器，希望可以逐步改善空污。

詹順貴表示，未來4年要在全台佈建1萬200個空品微型感測器，經在桃園觀音工業區測試校正，目前已可以上路，第一站就先到台中來佈建500個，初步主要針對工業區及人口密集區，未來可以再加強補足不足的地方。

白智榮說，市府與中央密切合作，台中市103年PM2.5為27微克每立方米，去年已降至22.8微克，今年到8月統計約20.5微克左右，有改善，但要更好，希望台中市在109年能達到15微克每立方米的國家標準。

空品微型感測器監測項目包括PM2.5（細懸浮微粒）、VOC、溫度及濕度，可蒐集即時數據，有效鎖定污染源並進行稽查。