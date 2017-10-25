扯！她賣8歲女兒原味內褲 標榜「蘿莉味」不同境界

自稱是3個小孩的媽，竟上網販售8歲女兒的原味內褲。（擷取自爆料公社）

2017-10-25 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕現代網路十分方便，讓許多民眾可以輕易地販賣物品當作副業，然而，近日有母親在臉書上公然販售女兒的「原味內褲」，還標榜蘿莉味道與成人不同，引發熱議。

網友在臉書不公開社團「爆料公社」上傳照片，表示有名女子自稱是3個小孩的母親，在網路上販售8歲女兒的原味內褲。他說，這名母親還在自己經營的臉書頁面張貼與顧客的對話內容，以此當廣告跟證明，藉此廣為販售「蘿莉女兒」上學時穿的內褲。

根據網友上傳的對話擷圖，這名母親先描述其販售的是「8歲褲」（應為8歲女兒所穿的原味內褲），並強調女兒「那天上整天課，又有運動」，買家消費以後也是讚不絕口，回說「味道真的有夠味的」、「本以為小蘿莉的不會味道重，這讓我見識到真貨就是這個味道」、「這麼剛好有運氣，當下被刺激到差點睡不著」。

爆料網友指出，媽媽如果純粹賣自己的內褲並無意見，但女童的貼身衣物屬女童個人隱私，除非有管教上之正當理由，否則不應被媽媽侵犯；他進一步強調，買賣屬民法上契約，而民法雖保障人民契約自由，但內容若違反公序良俗，是無效甚至必須被制裁的。

對此，網友們紛紛撻伐該名母親說「社會局不介入調查嗎？這有病的媽媽還會賣了女兒什麼？！」、「這個媽媽問題一定不只是這樣吧」、「替孩子的未來擔憂啊」、「這社會怎麼了？連媽媽都會出賣女兒，還有什麼可相信的」、「8歲賣內褲，再大一點不就賣淫了？」

販售內褲的女子還公開與顧客的對話內容。（擷取自爆料公社）

販售內褲的女子還公開與顧客的對話內容。（擷取自爆料公社）