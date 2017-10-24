倫敦發明獎摘金、餐飲師奪金帽獎 育達科大雙喜臨門

2017-10-24 20:23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕雙喜臨門！英國倫敦發明展日前揭曉成績，由苗栗育達科大副校長蔡彥欣所率領的團隊以「光電量子能量晶片」與「強力掛勾」2件作品皆奪下金牌；另外，該校餐旅系黃家洋老師也榮獲衛福部食藥署表揚106年度FDA優良廚師（金帽獎）。獲獎師生也將這份榮耀帶回校內分享。

副校長蔡彥欣表示，這次團隊是由物聯網學程主任張毓騰、學生江邦煒及二技休閒管理系學生蕭光渝，及策略聯盟學校二信中學的主任劉兆祥與學生劉淑萱共同參與。

獲獎的強力掛勾，是以大氣壓力原理達到吸附效果，吸力可長達一年不脫落；另項得獎的光電量子能量晶片，可使使用者藉由晶片吸收環境周圍光能與各種電磁波後，再反饋給人體，並將能量輸送到全身，有助健康。

而獲得金帽獎肯定的餐旅系老師黃家洋，也是個名符其實的中餐達人，多次主動參與諸多國內外競賽皆獲得優異的成績，這次再獲肯定也大大鼓舞系上有心投入餐飲界的學子們。

另外，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署昨也在育達科大舉辦名人專班職涯分享活動，邀請藝人兼藝術家的郭彥甫到校，分享他從藝人跨界從事藝術創作的心路歷程。郭彥甫表示，過去當藝人所嘗到的酸甜苦辣都是他現在創作的養分，「只要下定決心，除了飛以外什麼都做得到。」