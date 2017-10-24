購物用塑膠袋明年止步 「環保兩用袋」今正式亮相

2017-10-24 16:22

〔記者周彥妤／台北報導〕明年元旦起，台北市超商、超市及量販店，不可銷售購物用塑膠袋，只能販售兼具購物用塑膠袋與專用垃圾袋功用的「環保兩用袋」。「環保兩用袋」今正式亮相，尺寸有3公升（小）、6公升（中）及14公升（大），單價分別為1元、2元及5元，北市環境保護局預估北市每年可減少2000萬個塑膠袋。

環保局資源循環科長崔浩志指出，北市102年開始推動「環保二次袋」，由於法令未強制規定，迄今僅銷售560萬個，推廣成效有限。106年8月15日，環保局配合環保署擴大限塑政策，公告自107年元旦起，北市量販店、超級市場及連鎖便利商店業者將不可再販售購物用塑膠袋，只能販售「環保兩用袋」。

環保局表示，環保兩用袋尺寸有3公升（小）、6公升（中）及14公升（大），單價分別為1元、2元及5元。

環保局長劉銘龍表示，每年北市超商、超市及量販店使用購物用塑膠袋，數量大概達2500萬，明年環保兩用袋正式上路後，估計會有8成取代率，因而每年可減少2000萬個塑膠袋。

至於雙北垃圾袋未來能否通用，劉銘龍說，只要新北市願意收台北市，北市也會秉持對等互惠辦理。劉說，新北市曾提出，在兩市地理交界的賣場，放置兩市的環保兩用袋，北市向業者徵詢意見，業者則希望透過行政協商，北市也向環保署請示，盼能出面協調促成，給予民眾生活便利。

劉銘龍說，各通路業者可選擇代售環保局製作的環保兩用袋，若要發行自家購物袋，須按照環保局的尺寸、規格及材質製作規定，也須購買防偽標籤，並黏貼於袋身，販售給消費者使用。

劉銘龍呼籲，民眾購物優先自備環保袋，若忘了帶可向愛買、家樂福借用押金環保袋，若仍須買塑膠袋，買可當專用垃圾袋使用的環保兩用袋，共同力行購物減塑三部曲。