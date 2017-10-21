造飛機 找眷村 ！虎尾建國眷村文化祭今登場

2017-10-21 16:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府今年首度舉辦建國眷村文化祭，以「找找眷村」為主軸，從今天起至29日一連9天舉辦找尋眷村生活記憶和味道的系列活動，邀請全國民眾到雲林虎尾一起展開找尋眷村之旅，體驗具眷村文化特色的人文、生活記憶及美食活動。

文化處長林孟儀說，虎尾建國眷村是台灣少數僅存的非都市計畫區之農村型眷村。虎尾的建國一村、二村，是原來「後壁寮」、「竹圍子」二部落，自先民墾台便居住在此，日治末期日本政府為利用這二個部落的地形隱蔽，下令徵收改建為軍事用途，設軍備庫房與眷舍等軍事設備；社區中到處可見碉堡、大小烏龜防空洞、水塔等各種軍事設備，都曾是眷村子弟童年的遊樂場。

中央已同意補助「虎尾建國眷村聚落歷史現場保存再現計畫」經費一億元，目前細節還在規劃設計中，林孟儀表示，為避免計畫執行前的這段空窗期眷村遭人人破壞，亂丟垃圾，也為了讓更多人透過這個地方來認識眷村，才舉辦建國眷村文化祭，希望透過文化祭的辦理，對現有眷村產生擾動及保溫作用。

眷村文化祭也邀請藝術家劉志謙以建國眷村空軍特色為發想創作的「造飛機 找眷村」的地景藝術創作，展示於通訊司令部指揮所外，供民眾拍照打卡；另也播放以虎尾眷村故事為背景結合時空科幻概念的微電影。

現場還有眷村市集、導覽、湖南泡菜DIY、解謎實境遊戲等活動，節目多元精采豐富，文化祭期間民眾不妨到眷村走走，感受穿越時空，回到舊眷村的氛圍。