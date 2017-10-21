性別平等用演的！台東縣府邀素人演出微電影首映

2017-10-21 13:09

［記者王秀亭／台東報導］台東縣政府今年首度以微電影方式，讓民眾了解性別平等的精神，並啟用在地素人當演員，上午舉行首映會，演員們全員到齊，直說邊演邊講台詞最困難。

縣府社會處為推動性別平等，不僅前進婦女團體、社區、部落，舉辦婦女團體培力、婦女權益團、培養性別平等種子師資培訓、性別平等公共論壇等活動，並首度嘗試拍攝微電影「天使的眼淚」。

微電影劇本由花蓮豐濱鄉阿美族導演蔡長恩原創，陳述劇中女主角原希望工作後嫁給最愛的人，相夫教子一輩子，未料踏入社會後，面臨職場霸凌、工作不平等、性騷擾，感情又受挫，傷心之餘遠赴台東旅遊，期間遇到獨立工作養女的單親媽媽、為家庭外出工作不以為苦的母親及看盡人生的老奶奶，終於領悟女人當自強的道理。

台東縣府首部性別平等微電影演員透過網路徵選，多數來自台東在地素人，女主角高珮羽雖出生宜蘭，父親是東河鄉泰源阿美族人，回到父親老家拍微電影，高珮羽坦言，以前回台東總是放鬆心情，第一次演戲，讓這次台東行好緊張，雖然未曾遇過影片中的情境，拍片過程中也從中學到許多。

「天使的眼淚」微電影是以公益彩券盈餘的經費補助下拍攝，分為廣告版、精華版及微電影39分鐘版本，未來會在縣內各級學校、機關、部落及社團播放。

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