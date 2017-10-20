「福鉋台北」特展 欣賞百年鉋刀工藝

國寶級製鉋藝師「阿農師」詹益農全新製作的16把鉋刀及全世界最大的「桶司鉋」也都在特展中亮相。（主辦單位提供）

2017-10-20 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕國立台北科技大學木藝培育暨設計研發中心，今（20）日起於台北故事館舉辦「木藝造器．福鉋台北」特展，現場除了展出精製鉋刀外，並透過模型解說，讓參觀民眾了解100多年前的室內裝修木工，是如何用鉋刀製作出來的。

策展人同時國立台北科技大學教授陳殿禮表示，在電動機具興起前，鉋刀是傳統木工必備的工具，製作生活中的必需品，例如洗衣板、木桶。近來因電動機工具普及，傳統鉋刀逐漸被取代，相關產業於70年代迅速沒落，匠師也逐漸凋零。

陳殿禮說，透過福鉋台北的特展，讓傳統器具引導參觀民眾回憶沒有電動工具，但充滿人情味的手作生活，喚醒對傳統技藝的記憶。

國寶級製鉋藝師「阿農師」詹益農全新製作的16把鉋刀，以及一把長達2.5公尺，目前正申請金氏世界紀錄中的全世界最大「桶司鉋」都在特展中亮相。

除了傳統的鉋刀工藝品外，策展團隊還推出「福鉋」，以鉋刀造型設計的usb随身碟。陳殿禮希望透過台灣創意創新的成果，使民眾不僅見識到傳統技藝之美，也發現透過結合科技與藝術，能讓沒落產業翻轉傳統，走向創新。

「木藝造器．福鉋台北」特展，將於10月20日起展至明年1月21日，在台北故事館展出，歡迎前往參觀。