好消息！中壢青塘園遊客中心 22日開幕迎賓

「青塘園遊客中心」與當地景觀融為一體，可飽覽優美景色、綠意盎然。。（記者李容萍攝）

2017-10-19 22:35

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢區青塘園生態公園、以玻璃帷幕打造「青塘園遊客中心」，經市府養護工程處辦理委託管理標租，由永寧顧問公司得標，22日辦理開幕典禮，經營團隊除提供遊客園區導覽，1樓展覽中心可做藝文策展，1、2樓部分空間闢為豆薈趣文創餐廳，提供輕食餐飲，民眾在此可賞美景、看展覽及品美食，享受更完善休憩功能。

青塘園遊客中心暨豆薈趣文創餐廳的營業時間為每日上午11點至晚上8點（例假日延長至晚上10點），每週一公休。

斥資3000萬元興建的青塘園遊客中心去年1月就完工，中壢區公所辦理點交由養護工程處接手管理，養工處於今年5月委託經營管理標租，以3年為1期，權利金底價71萬餘元，得標的永寧顧問公司，以146萬元、高於底標約2倍價得標。

青塘園原本是桃園農田水利會的埤塘，也是青埔地標之一，面積6.3公頃，除有調節防洪的功能，水岸周邊規劃親水緩坡、觀景平台、木棧道等休憩空間，以雙塔設計的斜張景觀橋，更是社區居民和外地遊客散步、休憩的熱門據點，自然生態及生活景觀兼具，展現桃園埤塘文化的多樣性。

青塘園遊客中心融入「青塘之丘」理念，玻璃帷幕的室內空間、露天看台，居高臨下可讓民眾遠眺埤塘景致；22日下午3點30分起，現場規劃青塘園埤塘風光攝影展及草地音樂會，另提供愛心刈包、書籤卡及文具組，因數量有限，將採發號碼牌方式領取。