自主處理垃圾找借鏡 台東環保局長赴歐取經

2017-10-19 17:17

［記者王秀亭／台東報導］台東縣焚化廠不會在縣長黃健庭任內啟用，縣環保局則積極尋找可以自主處理垃圾的方式，局長謝清泉近日赴德國、西班牙考察「機械生物處理系統（MBT）」，謝清泉指出，垃圾經過MBT設備處理後，只剩39％的中低熱值廢棄物，對台東自主處理垃圾有幫助，引進的可能性高，環保局會再進一步評估。

仍在德國考察的謝清泉今天透過越洋電話表示，針對垃圾問題，台東應思考建構一套長遠、有效又環保的垃圾處理機制，在垃圾減量、減塑政策外，還要有更妥善的多元處理垃圾技術，MBT是極有可能應用在台東處理垃圾、協助焚化廠轉型、建構在地處理垃圾的新方向，歐洲的BMT技術已很成熟，特別是德國及西班牙，因而特地前往考察。

謝清泉17日參訪德國埃爾夫特（Erftstadt）MBT廠，該廠處理北萊茵州的家戸垃圾，收集「城市生活垃圾」、「大型廢棄物」、「商業廢棄物」與「工業廢棄物」，每年處理約16萬噸，產生的固體回收燃料（SRF）經認證成為商品，還可依客戶需求，客製化燃料，供給鄰近的燃煤電廠使用，創造再生利用的循環經濟。

謝清泉指出，要讓MBT技術在台東發揮最大效益，是縣民要確實做好生、熟廚餘的分類，降低生活垃圾中的含水率，及生物垃圾的比例，含水率低的垃圾經過MBT處理後，剩下39％中低熱值的廢棄物，就能作為燃煤場調配的輔助燃料，或汽電共生廠燃料發電之用。

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