馬公新建公車總站啟用 澎湖青年陣線籲推民營化

2017-10-19 13:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖公共車船管理處新建馬公總站客運轉運中心，終於舉辦落成典禮，曾多次揭發破壞柏油路面植樹、「製障」無障礙設施等問題的澎湖青年陣線，再次拋出「公車民營化」等「澎湖本島大眾運輸升級方案」議題。

澎湖青年陣線召集人冼義哲表示，自2009年澎湖推出「公車免費政策」後，搭乘人次反而逐年下降，縣府每年用預算補貼至今已經虧損超過5億，細看澎湖每車每公里的成本是85.38元，但公路總局給全國公路客運的合理成本是每車每公里39.716元，可見澎湖公車營運成本高出其他縣市幾乎一倍。

國內目前維持公營公車的縣市除了澎湖外，只剩下基隆、連江、金門與嘉義縣，其他縣市都透過推動公車民營有效降低營運成本，所以澎湖青年陣線主張將車船處升格為公共運輸處、負責規劃作業，將營運業務委外。

另外曾批評先蓋總站才規劃是「先射箭才畫靶」的澎湖青年陣線執行長王南昕則表示，除了澎湖縣公車相關無障礙設施應通盤檢討、總站應撤除製造障礙的扶手外，總站與候車亭的候車資訊不良、站牌設置的位置、標示內容與方式，候車時刻表的紊亂這些長久的問題都需要革除，部分村里受限車體大小而遇到轉彎困難、無法深入村莊的問題也必須改善。建議車船處盡速進行滿意度調查，並普查縣內公車站牌，針對民眾所遇到的不便進行修正。