空姐隱身山林 跨界種植雨來菇

丁采綸與丈夫租下農地種植雨來菇，希望種植無污染的雨來菇。（記者蔡宗憲攝）

2017-10-19 08:16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕滿州有機雨來菇農丁采綸，最近在有機農產推廣活動中，創新的雨來菇火龍果汁、雨來菇奶昔及雨來菇芋圓等產品，翻轉民眾對雨來菇只能炒蛋的傳統觀念，曾在長榮擔任空姐、壽險業襄理的她當起「村姑」開心自在，期盼自創的特色雨來菇產品，讓更多人認識學名叫「陸生藍綠藻」的雨來菇。

「雨來菇真的是很棒的農產。」丁采綸談起雨來菇就滔滔不絕，從都市穿套裝的工作，轉變成蹲在土地上拔草曬太陽，她與丈夫絲毫不覺得苦，到處找農業專家研究，嚷著希望為雨來菇正名「陸生藍綠藻」，隨口就能背出雨來菇富含蛋白質、多種維生素及磷、鋅、鈣等礦物質的優點，談起雨來菇就像介紹自己孩子般的驕傲。

老家在北部的丁采綸，十八歲就考進長榮擔任空姐，二十四歲轉往保險公司工作，一路當上襄理及部門全國第一獲獎，對農業完全陌生的她，前年與丈夫租下農地種植雨來菇，希望種植無污染的雨來菇，卻赫然發現幾乎沒人這麼做，「因為光挑戰無止盡的拔草就會想哭。」丁采綸苦笑道。

為了徹底貫徹有機種植，丁采綸用盡一切方法，還是擋不住雜草的竄起，有機不能噴藥，她只能在烈日下一棵一棵的拔草，甚至招募遊客以工代宿方式，讓想體驗農村及雨來菇的人幫忙拔草，這樣的努力也成功受到「龜毛」的生技公司及有機商店青睞上架，生長在深山的雨來菇，終於如「空姐」般在全台及網路商店間飛翔。

丁采綸說，雨來菇在一般民眾心目中，大多只懂雨來菇炒蛋或煮湯兩種作法，為了發揚雨來菇的好處及美味，除了到處行銷推廣，近年都在研發創新作法，包括看起來奇怪、喝起來鮮甜的「雨來菇火龍果汁」、能煮甜湯的雨來菇QQ（芋圓）、甚至西式的雨來菇奶昔或中式的麻婆雨來菇都有，只希望更多人認識這種營養豐富又美味的農產品。