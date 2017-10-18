竹山建醮全鎮吃素5天 18所學校也放假5天

南投縣竹山鎮長也是建醮委員會主委黃丹怡（左一）等人，在道士、乩童平安祈福儀式後，一起點燃火炬，迎接建醮盛典到來。（記者謝介裕攝）

2017-10-18 20:49

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮從明鄭時期迄今352年來，史上首次全鎮性建醮，將在10月23日至27日（農曆9月4日至8日）熱鬧登場，全鎮從高中到國小等18所學校放假5天，家家戶戶也提早1天，從22日至26日「茹素禁葷」，鎮內商家營運也跟著大幅調整，除了麥當勞竹山分店「照常營業」，照賣葷食，所有商家都將不販售葷食，也掀起「無薪假」的休假風潮！

35甕仔雞業者說，店面位在以「發財金、錢母」聞名的紫南宮商圈，外來遊客相當多，但基於對神明的敬意及信仰，決定暫停營業，讓員工休息5天「無薪假」！牛排館、雞排店等商家也都如此，但有的自助餐或便當店仍選擇營業，但改賣素食，連社區老人送餐的菜色，也配合建醮活動全部改為素菜。

餐飲業員工說，雖然是「無薪假」，但仍有小確幸之感，畢竟5天連假相當難得，許多人也都把握機安排外出旅遊。

除此之外，鎮內1所高中、4所國中、13所國小因為之前已提早開學，這次建醮期間也將全部休假停課。

民俗專家廖大乙指出，建醮禁葷不殺生，是對大自然與神明的一種敬意，同時也可讓平時大魚大肉的民眾，藉此機會來個「體內環保」，何樂而不為？

至於是否向家戶民眾收取「丁錢」？引發鄉親關注，建醮委員會執行長楊非武今天特別對外宣布，在南投縣議會議長何勝豐贊助9大宮廟每家各60萬元，締造全台建醮「不收丁錢」的先例，，也藉此達到防範宵小巧立名目行騙的機會。

議長何勝豐說，他從嘉義故鄉外出打拚，如今在竹山落地生根，十分感謝鄉親對他的疼愛，因此向神明發願，贊助9大宮廟各60萬元，合計540萬元，如此可跳脫建醮向家家戶戶收取「丁錢」的慣例，不會增加民眾的負擔，進而藉此聯合謝土福醮祭典，祈盼風調雨順、國泰民安。

另外，負責建醮的9大宮廟所供奉的主神是誰？考倒一堆人，隨著醮壇逐一建造完成，答案也跟著一一浮現，分別是供奉關聖帝君的克明宮（主壇）、文昌帝君的文昌書院（主壇）、天上聖母的連興宮（中壇）、開漳聖王的武德宮（北壇）、開台聖王的沙東宮（東壇）、城隍爺的靈德廟（東壇）、觀音菩薩的重興岩（西壇）、玄天上帝的相天宮（西壇）與廣惠聖王的廣安宮（南壇），主神均未重複，也是這次建醮的一大特色。

南投縣長林明溱說，南投縣具有多元宗教文化，這次竹山大建醮，除了消災祈福，更重要的是宗教文化傳承，各級學校也將配合辦理各項藝文、才藝活動，歡迎全國信眾一起來共襄盛舉。

南投縣竹山鎮建醮，以發財金聞名的紫南宮，也自掏腰包搭醮壇共襄盛舉。（記者謝介裕攝）