興濟宮保生大帝「入新厝」 與睽違300年祖廟神像再會

2017-10-18 18:52

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園興濟宮保生大帝「入新厝」，舉辦近300年來首醮，明天「豎燈蒿」宣告系列活動起跑。特別的是，祖廟台南「祀典興濟宮」將大陣仗前來贊普，20日起身前來監轎，這也是兩廟香火睽違300年來首度會面，為地方宗教盛事。

林園興濟宮民國104年完成整修，廟方循古例於22日起舉辦一連3天祈安清醮，周圍林園、東林、仁愛及文賢里里民同時得吃素，不過沒有強制性。明天將豎燈蒿昭告孤魂野鬼迴避，24日幫好兄弟普度。

分踞林園區福興街頭、尾的興濟宮、東林福德廟被賦予林半仙傳奇，相傳為鎮煞而建，香火鼎盛，兩座老廟不約而同在今年舉辦百年首醮，東林福德廟長達10天系列活動剛剛結束，興濟宮緊接著登場，地方一連數月沉浸在濃濃宗教氣息中。

興濟宮主委黃盟松指出，林園興濟宮於清康熙年間分靈自台南祀典興濟宮，先民結廬祭祀，清道光年間建廟，所供俸的百年泥塑保生大帝神像罕見，數年前保生大帝推托夢身體很癢，經檢視神像、廟宇長了白蟻且漏水，因而大興土木重新整建，且循例舉辦祈安清醮幫保生大帝「入新厝」。

不僅林園地區宫廟大動員，台南祀典興濟宮熱情參與活動，祖廟保生大帝20日前來林園監轎，並於28日出動龐大文武陣頭參加祈安繞境，且準備的100桌供品也將全數捐給林園、東林、仁愛及文賢四里弱勢家庭。